  1. Realting.com
  2. consultor de inmigración
  3. NovusPro

NovusPro

Eslovenia, Eslovenia
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
consultor de inmigración
En la plataforma
En la plataforma
8 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
Русский
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 03:10
(UTC+2:00, Europe/Ljubljana)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Programas de inmigración
Ver todo 1 programa
Permiso de residencia en Eslovenia
Permiso de residencia
Eslovenia Eslovenia
Permiso de residencia en Eslovenia
Plazo de obtención: de 2 meses
de
$1,570
Se selecciona el esquema óptimo y hay soporte completo hasta el momento de recepción de documentos. Incluye la ejecución de todos los documentos, en instancias y su sumisión a los organismos estatales, una opción es posible en línea, sin su presencia personal.
consultor de inmigración
NovusPro
Nuestros agentes en Eslovenia
Anna Bodina
Anna Bodina
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir