Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Residencial
  4. Piso independiente
  5. Vistas al mar

Casa en condominio del mar en venta en Honduras

Islas de la Bahía
102
Roatán
92
Coxen Hole
13
José Santos Guardiola
10
Piso independiente Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Número de plantas 1
Condominio ejecutivo viviendo en su mejor! Este precioso Arihini Condo de 2 dormitorios, 2 …
$575,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 7 130 m²
Número de plantas 1
Hermoso apartamento estudio frente a la playa que duerme 4 personas en Parrot Tree Plantatio…
$149,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Número de plantas 3
Paraíso frente al mar espera Descubre tu casa de la isla de ensueño con esta impresionante …
$529,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Sky ApartmentsSky Apartments
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 1
Presentando Roatan Gardens, un nuevo y emocionante desarrollo de condominios situado en West…
$195,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 6 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 6 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 803 m²
Número de plantas 2
Paradise Point, Oceanfront Estate con Villas Invitadas. Una rara oportunidad para poseer una…
$2,75M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 1
Presentando Roatan Gardens, un nuevo y emocionante desarrollo de condominios situado en West…
$185,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Turn KeyTurn Key
Casa 4 habitaciones en Calabash Bight, Honduras
Casa 4 habitaciones
Calabash Bight, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 204 m²
Número de plantas 3
Esta casa de vacaciones 4 BR/3.5 BA con vistas espectaculares, ha demostrado la historia de …
$599,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 17 habitaciones en Roatán, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 17 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 19
Área 1 087 m²
Número de plantas 3
Experiencia alta Caribe viviendo en Buena Vista, una propiedad con diseño arquitectónico fre…
$5,80M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en West End, Honduras
Casa 4 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Número de plantas 2
La comunidad de casas de alquiler de Roatan #1 y una rara opción de lujo frente a la playa e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Vienna PropertyVienna Property
Apartamento en Honduras
Apartamento
Honduras
Número de plantas 1
Studio Arriba es un gran alojamiento para dos parejas o una familia pequeña. El estudio es u…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento en Honduras
Apartamento
Honduras
Número de plantas 2
Descubra su casa de ensueño en esta impresionante residencia moderna, que ofrece un amplio 3…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Apartamento en Honduras
Apartamento
Honduras
Número de plantas 1
¡No te pierdas la oportunidad de asegurar la unidad final disponible en este esperado desarr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English

Parámetros de las propiedades en Honduras

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir