Complejo residencial Fashion Avenue Novyj arhitekturnyj simvol Tbilisi v prestiznom rajone Vake

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue es un gran proyecto multifuncional en uno de los distritos más prestigiosos de Tbilisi – Vake. El rascacielos con una altura de 260 metros está diseñado para convertirse en un nuevo dominio arquitectónico de la capital y combinar apartamentos de cinco estrellas, negocios, gastronomía, bienestar, moda y servicio internacional en un solo espacio.

El proyecto es implementado por VR Holding en Chavchavadze Avenue – en el entorno de prestigio establecido de Vake, cerca de parques, infraestructura empresarial y social de la ciudad.

Esta propiedad es para aquellos que ven a Tbilisi no sólo como un lugar para vivir, sino también como un creciente mercado internacional, donde los proyectos de calidad en las escasas ubicaciones premium son especialmente valiosos.

La arquitectura que cambia la silueta de la ciudad

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue es concebida como un nuevo hito en Tbilisi.

La parte alta del proyecto alcanza los 260 metros e incluye más de 70 pisos superiores. El complejo incluye 815 apartamentos, 11 ascensores e infraestructura multinivel integrada directamente en el edificio.

La imagen arquitectónica de la torre se construye sobre una combinación de vidrio, luz y paisaje vertical. El acristalamiento panorámico ofrece vistas de la ciudad y las montañas que rodean Tbilisi, y los niveles ajardinados separan visualmente el volumen del rascacielos y forman su silueta reconocible.

Una de las principales características de ingeniería será una fachada de doble ventilación: una solución tecnológica que aumenta la eficiencia energética del edificio, reduce el ruido externo y proporciona protección adicional contra los impactos climáticos.

Vake - una de las direcciones más prestigiosas de Tbilisi

En bienes raíces internacionales, la dirección es tan importante como la arquitectura.

VR Vake Sky Tower se encuentra en Vak, una de las zonas residenciales más prestigiosas y sostenibles de la capital georgiana. En el entorno inmediato del proyecto se encuentran el Parque Vake, el Estadio Mikhail Meskhi, instituciones educativas, espacios públicos y rutas urbanas clave.

Despierta tradicionalmente concentra viviendas de calidad, restaurantes, escuelas, universidades, parques e infraestructura de servicios. La limitada disponibilidad de terrenos para la nueva construcción hace que los proyectos de calidad en esta parte de la ciudad sean especialmente interesantes desde el punto de vista de la preservación a largo plazo del valor de la propiedad.

Infraestructura de cinco estrellas dentro del proyecto

El concepto VR Vake Sky Tower va mucho más allá de un complejo residencial tradicional. De hecho, un ecosistema independiente de estilo de vida se forma dentro del edificio, lo que le permite vivir, trabajar, relajarse y celebrar reuniones de negocios sin salir del territorio del proyecto.

La infraestructura del complejo incluirá:

Class A business center and coworking space;

Galería de comercio y locales comerciales;

boutiques de marca Fashion Avenue;

Restaurantes y espacios de cabildeo;

restaurante comedor;

gimnasio y SPA;

Piscinas cubiertas y exteriores;

áreas de recreación y entretenimiento;

pasarelas y espacios verdes;

Tribunales de Padel;

estacionamiento y estacionamiento de valet.

Un punto de atracción especial será la piscina infinita a una altitud de 260 metros - al nivel más alto del proyecto, con vistas panorámicas de Tbilisi.

Fashion Avenue – un concepto internacional dentro de un rascacielos

Uno de los componentes más inusuales del proyecto es Fashion Avenue, un espacio en la intersección de arquitectura, diseño, hospitalidad y moda mundial.

El concepto asume la presencia de marcas internacionales de moda no sólo en el formato de boutiques. Elementos de diseño y estética de las casas de moda mundial están integrados en espacios públicos y concepto interior del complejo.

Como resultado, VR Vake Sky Tower crea no sólo una galería de compras, sino su propio entorno de estilo de vida, una dirección que debe convertirse en un punto de atracción para los residentes de la ciudad, invitados internacionales y públicos premium.

Apartamentos del nivel de hotel de cinco estrellas

La parte residencial del proyecto está representada por apartamentos de varios formatos, desde estudios hasta residencias de cuatro dormitorios.

La zona comienza desde unos 30 m2.

Se prevén créditos para:

Los estudios son un formato compacto adecuado para su propia estrategia de vida e inversión.

Los apartamentos de 1 dormitorio son residencias funcionales con un dormitorio separado, salón y zona de cocina.

Los apartamentos de 2 dormitorios son un formato familiar más amplio.

Apartamentos con 3 dormitorios - residencias de mayor superficie para residencia permanente.

Apartamentos con 4 dormitorios son el formato más amplio para los compradores que se preocupan por la privacidad y la escala de espacio habitable.

Las áreas aproximadas de los diseños presentados en el proyecto van desde 33.2 m2 para el estudio hasta 158,6 m2 para una residencia de cuatro dormitorios.

El acristalamiento panorámico se convierte en parte del interior: desde suelos altos hay vistas a gran escala de Tbilisi y el terreno montañoso circundante.

Servicio como hotel internacional

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue se crea de acuerdo con un modelo en el que la propiedad privada se combina con un nivel de servicio hotelero.

Los residentes tendrán acceso a servicios característicos de la hospitalidad de lujo: mantenimiento de apartamentos, seguridad de las 24 horas, apoyo técnico e infraestructura del complejo.

Una dirección separada de VR Signature proporciona la posibilidad de alquilar apartamentos y gestión profesional de bienes raíces a través de una empresa internacional asociada.

Así, el propietario tiene la oportunidad de poseer bienes raíces premium en Tbilisi y, si es necesario, utilizar un modelo profesional de gestión de activos.

Normas internacionales de diseño

Las empresas internacionales de ingeniería y consultoría participaron en el proyecto.

El estudio fue realizado por Cushman " Wakefield Georgia. Werner Sobek participa en el desarrollo del concepto de ingeniería de la fachada, y la empresa internacional RWDI realizó pruebas de la estructura para cargas eólicas.

Se presta especial atención a la acústica, iluminación de la fachada e interiores, diseño de piscinas y espacios de restaurante, seguridad y control de calidad.

Para un rascacielos de esta escala, esto es fundamental: la prima se determina no sólo por el componente visual, sino también por la ingeniería del edificio.

potencial de inversión

VR Vake Sky Tower – Moda Avenue combina varios factores que forman el atractivo de inversión de bienes raíces:

Ubicación Premium.

Despierta sigue siendo una de las áreas más populares y estatus de Tbilisi.

Suministro limitado de tierra.

En el distrito central existente, los emplazamientos a gran escala para nuevos proyectos emblemáticos son objetivamente limitados.

La singularidad del producto.

La altura de 260 metros, infraestructura multifuncional, Fashion Avenue, restaurantes, espacios de bienestar y piscina infinita de alta altitud distinguen significativamente el proyecto de la oferta estándar en el mercado.

Hotel modelo de apartamento.

Los bienes raíces pueden considerarse no sólo para su propia vida, sino también como un objeto para el alquiler posterior y la gestión profesional.

Público internacional.

El formato del proyecto está dirigido tanto al comprador de prima local como a los propietarios e inversores extranjeros.

Potencial de capitalización.

El comprador recibe la propiedad en la etapa de formación de uno de los mayores proyectos arquitectónicos en Tbilisi, lo que crea el potencial de crecimiento de valor a medida que se construye y desarrolla el proyecto.

Características clave

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue

Desarrollador: VR Holding

Ubicación: Vake, Tbilisi, Georgia

Dirección: Chavchavadze Avenue, 49

Formato: complejo multifuncional residencial y comercial

Altura: 260 m

Pisos: más de 70 pisos sobre suelo

Pisos residenciales: 57

Número de apartamentos: 815

Número de ascensores: 11

Formatos inmobiliarios: estudios, apartamentos con 1-4 habitaciones

Áreas: desde 30 m2

Infraestructura: Clase Un centro de negocios, Fashion Avenue, restaurantes, retail, SPA, gimnasio, piscinas cubiertas y al aire libre, piscina infinita, coworking, áreas de recreación, canchas de padel, estacionamiento

Finalización prevista: 2031 de diciembre

Inmobiliaria de nueva generación en Tbilisi

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue es un proyecto en la intersección de la arquitectura, residencias privadas, servicio de cinco estrellas, negocios y cultura urbana moderna.

Su valor reside no sólo en altura o escala. El proyecto crea un nuevo formato de bienes raíces premium para Tbilisi – una ciudad vertical en la que una residencia privada se convierte en parte de una infraestructura de estilo de vida internacional de pleno derecho.

Para su propia vida - esta es una oportunidad para obtener una dirección de prestigio, vistas panorámicas y un nivel de servicio hotelero en una de las mejores zonas de la capital.

Para el inversor, es posible introducir el proyecto a gran escala de Tbilisi en la etapa de su desarrollo y obtener un activo en el segmento, cuya oferta en la ciudad es objetivamente limitada.

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue – inmobiliaria para aquellos que eligen no sólo metros cuadrados, sino dirección, arquitectura y valor a largo plazo.