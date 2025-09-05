Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Bajo-Rin
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Bajo-Rin, Francia

Estrasburgo
9
9 propiedades total found
Villa en Geispolsheim, Francia
Villa
Geispolsheim, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
¿Quieres tener un nuevo apartamento en una zona tranquila a solo 15 minutos de Estrasburgo? …
$425,259
Villa en Geispolsheim, Francia
Villa
Geispolsheim, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
¿Quieres tener un nuevo apartamento en una zona tranquila a solo 15 minutos de Estrasburgo? …
$405,507
Villa en Geispolsheim, Francia
Villa
Geispolsheim, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
¿Quieres tener un nuevo apartamento en una zona tranquila a solo 15 minutos de Estrasburgo? …
$404,345
Villa en Estrasburgo, Francia
Villa
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
La zona residencial, situada en el distrito de Kronenburg de Estrasburgo, ofrece tres tipos …
$368,326
Villa en Geispolsheim, Francia
Villa
Geispolsheim, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
¿Quieres tener un nuevo apartamento en una zona tranquila a solo 15 minutos de Estrasburgo? …
$431,069
Villa en Geispolsheim, Francia
Villa
Geispolsheim, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
¿Quieres tener un nuevo apartamento en una zona tranquila a solo 15 minutos de Estrasburgo? …
$412,478
Villa en Geispolsheim, Francia
Villa
Geispolsheim, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
¿Quieres tener un nuevo apartamento en una zona tranquila a solo 15 minutos de Estrasburgo? …
$412,478
Villa en Geispolsheim, Francia
Villa
Geispolsheim, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
¿Quieres tener un nuevo apartamento en una zona tranquila a solo 15 minutos de Estrasburgo? …
$439,202
Villa en Geispolsheim, Francia
Villa
Geispolsheim, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
¿Quieres tener un nuevo apartamento en una zona tranquila a solo 15 minutos de Estrasburgo? …
$425,259
