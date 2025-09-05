Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Estudios en venta en Bajo-Rin, Francia

Estrasburgo
14
14 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Estrasburgo, Francia
Estudio 1 habitacion
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 1
Área 17 m²
Piso 6
A tiro de piedra de la Universidad de Estrasburgo y el Parque Citadel, este espacio habitabl…
$93,069
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Estrasburgo, Francia
Estudio 1 habitacion
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 1
Área 17 m²
Piso 11
A tiro de piedra de la Universidad de Estrasburgo y el Parque Citadel, este espacio habitabl…
$85,168
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Estrasburgo, Francia
Estudio 1 habitacion
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 1
Área 25 m²
Piso 2
confidencialidad Studio
$199,849
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Estudio 1 habitacion en Estrasburgo, Francia
Estudio 1 habitacion
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 1
Área 31 m²
confidencialidad Studio
$150,932
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Estrasburgo, Francia
Estudio 1 habitacion
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 13
A tiro de piedra de la Universidad de Estrasburgo y el Parque Citadel, este espacio habitabl…
$90,978
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Estrasburgo, Francia
Estudio 1 habitacion
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 1
Área 31 m²
confidencialidad Studio
$157,904
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Estrasburgo, Francia
Estudio 1 habitacion
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 8
A tiro de piedra de la Universidad de Estrasburgo y el Parque Citadel, este espacio habitabl…
$96,439
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Estrasburgo, Francia
Estudio 1 habitacion
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 3
A tiro de piedra de la Universidad de Estrasburgo y el Parque Citadel, este espacio habitabl…
$102,364
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Estrasburgo, Francia
Estudio 1 habitacion
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 1
Área 37 m²
Piso 3
A tiro de piedra de la Universidad de Estrasburgo y el Parque Citadel, este espacio habitabl…
$152,675
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Estrasburgo, Francia
Estudio 1 habitacion
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 1
Área 28 m²
Piso 3
confidencialidad Studio
$220,763
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Estrasburgo, Francia
Estudio 1 habitacion
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 1
Área 25 m²
Piso 1
confidencialidad Studio
$197,525
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Estrasburgo, Francia
Estudio 1 habitacion
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 5
A tiro de piedra de la Universidad de Estrasburgo y el Parque Citadel, este espacio habitabl…
$89,002
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Estrasburgo, Francia
Estudio 1 habitacion
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 1
Área 28 m²
Piso 1
confidencialidad Studio
$214,954
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Estrasburgo, Francia
Estudio 1 habitacion
Estrasburgo, Francia
Dormitorios 1
Área 31 m²
confidencialidad Studio
$159,647
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Bajo-Rin, Francia

