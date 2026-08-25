Apartamentos en venta en Mar Rojo, Egipto

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Hurgada
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Al Hadaba
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en El Qoseir, Egipto
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
El Qoseir, Egipto
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 2/3
Apartamento de un dormitorio en la costa del Mar Rojo en el complejo Las Cabanas, junto al h…
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Estudio 1 habitación en Hurgada, Egipto
Estudio 1 habitación
Hurgada, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4/6
Estudio de inversión con acceso a una playa privada.El estudio es adecuado para alquileres a…
$44 416
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Estudio 1 habitación en Gamsha, Egipto
Estudio 1 habitación
Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Número de plantas 6
Este apartamento estudio se encuentra en la planta baja de Athena Resort en Al Ahyaa, Hurgha…
$66 715
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Apartamento 1 habitación en Gamsha, Egipto
Apartamento 1 habitación
Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 6
Este apartamento de 1 dormitorio está situado en la planta baja de Athena Resort en Al Ahyaa…
$90 575
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Apartamento 1 habitación en Gamsha, Egipto
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Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/6
Este apartamento de 1 dormitorio está situado en la primera planta de Athena Resort en Al Ah…
$110 497
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Apartamento 1 habitación en Gamsha, Egipto
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Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/6
Este apartamento de 1 dormitorio está situado en la primera planta de Athena Resort en Al Ah…
$116 751
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Estudio 1 habitación en Gamsha, Egipto
Estudio 1 habitación
Gamsha, Egipto
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/6
Este apartamento Studio se encuentra en la primera planta de Athena Resort en Al Ahyaa, Hurg…
$102 157
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Apartamento en Hurgada, Egipto
Apartamento
Hurgada, Egipto
Descubra ONE7, nuestro principal complejo residencial en el corazón de Hurghada, donde la vi…
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Apartamento 2 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Apartamento 2 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
IntroducciónBienvenido a Venecia Resort, el retiro idílico donde el lujo se encuentra con el…
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Apartamento 1 habitacion en Hurgada, Egipto
Apartamento 1 habitacion
Hurgada, Egipto
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Hurghada Heights es unhistórico residencial y desarrollo de la inversión en 6,100 m2 en el c…
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Apartamento 2 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Apartamento 2 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/1
Experimente el estilo de vida costero en este impresionante ático situado en el corazón de C…
$201 255
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Apartamento 3 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Apartamento 3 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
$236 158
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Apartamento 2 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Apartamento 2 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 1/1
Descubra CALA, el nuevo hito costero de Capital Link Developments, situado directamente en e…
$164 421
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Apartamento en Hurgada, Egipto
Apartamento
Hurgada, Egipto
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Hurghada Heights es un importante desarrollo residencial y de inversión situado en6,100 m2 e…
$47 748
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Apartamento 2 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
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Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 2
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Área 116 m²
Piso 1/1
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$177 412
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Apartamento en Hurgada, Egipto
Apartamento
Hurgada, Egipto
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$209 657
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Apartamento 1 habitacion en Gamsha, Egipto
Apartamento 1 habitacion
Gamsha, Egipto
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Bienvenido a Almaza Suites, nuestro nuevo y más emocionante desarrollo. Redefine el lujo y l…
$49 145
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Apartamento en Hurgada, Egipto
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Hurgada, Egipto
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$156 323
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Apartamento en Hurgada, Egipto
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Apartamento 2 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
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Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 2
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Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 2/2
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Apartamento en Al Ahia, Egipto
Apartamento
Al Ahia, Egipto
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
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Apartamento en Al Hadaba, Egipto
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Al Hadaba, Egipto
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Hurgada, Egipto
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Hurgada, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 5
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Apartamento 1 habitacion en Hurgada, Egipto
Apartamento 1 habitacion
Hurgada, Egipto
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Clan Residents Red SeaNuevo Residencial & Turístico Proyecto junto a los hoteles Pickalbatro…
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Hurgada, Egipto
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Área 65 m²
Panorama Hills Resort: Donde el diseño contemporáneo se encuentra con el lujoPanorama Hills …
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Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Bienvenido a Panorama MagawishDescubre un exclusivo desarrollo inmobiliario que combina sofi…
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Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
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Apartamento 50 habitaciones en Al Hadaba, Egipto
Apartamento 50 habitaciones
Al Hadaba, Egipto
Habitaciones 50
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
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Tipos de propiedades en Mar Rojo

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3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Mar Rojo, Egipto

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