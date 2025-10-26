Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Egipto
  3. El Alamein
  4. Residencial
  5. Chalet

Chalets en venta en El Alamein, Egipto

Chalet Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Chalet 3 habitaciones en El Alamein, Egipto
Chalet 3 habitaciones
El Alamein, Egipto
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 1
Double-sided ground-floor chalet with sea view Private entrance on both sides Building…
$252,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en El Alamein, Egipto

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir