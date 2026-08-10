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Propiedades residenciales en venta en El Alamein, Egipto

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apartamentos
4
casas independientes
5
9 propiedades total found
Chalet 3 habitaciones en El Alamein, Egipto
Chalet 3 habitaciones
El Alamein, Egipto
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 1
Double-sided ground-floor chalet with sea view Private entrance on both sides Building…
$252,000
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Dúplex 5 habitaciones en El Alamein, Egipto
Dúplex 5 habitaciones
El Alamein, Egipto
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
5 dormitorios 4 baños y un gran jardín en Marina North Coast Egipto
$597,057
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Casa 5 habitaciones en El Alamein, Egipto
Casa 5 habitaciones
El Alamein, Egipto
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en Marina 75 dormitorios4 bañosPrimera playa de arenaSegunda fila en el mar
$630,000
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TekceTekce
Casa 4 habitaciones en El Alamein, Egipto
Casa 4 habitaciones
El Alamein, Egipto
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 460 m²
Número de plantas 2
Villa En Venta En Marina Costa Norte Egipto4 Dormitorios2 BañosIsla 4Marina 5
$500,000
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Castillo 8 habitaciones en El Alamein, Egipto
Castillo 8 habitaciones
El Alamein, Egipto
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 800 m²
Número de plantas 3
Marina Gate 1 Distrito 7 Villa 10 Al Jawhara directamente sobre el mar y detrás del lago y a…
$1,03M
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Apartamento 2 habitaciones en El Alamein, Egipto
Apartamento 2 habitaciones
El Alamein, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 6/9
Chalet for sale in Porto Golf Marina  80 meters  6th floor  Building 50  Model B…
$130,000
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Apartamento en El Alamein, Egipto
Apartamento
El Alamein, Egipto
Precio en demanda
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Estudio 1 habitación en El Alamein, Egipto
Estudio 1 habitación
El Alamein, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 3
En venta, un bonito chalet de planta baja con jardín en Marina 1 en el segundo distrito, una…
$102,700
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Estudio 1 habitación en El Alamein, Egipto
Estudio 1 habitación
El Alamein, Egipto
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 2
Studio for sale in Marina 5 65 square meters Ground floor 1 bedroom and 1 bathroom Price…
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