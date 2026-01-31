Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Tumnob Rolok
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Tumnob Rolok, Camboya

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Tumnob Rolok, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Tumnob Rolok, Camboya
Habitaciones 2
Área 53 m²
Inversión con vistas al futuro 📍Primera costa, Sihanoukville 🏙 Proyecto de complejo tu…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir