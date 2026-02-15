Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en la montaña en venta en Sihanoukville, Camboya

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Sihanoukville, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Sihanoukville, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 17/30
Descripción del proyecto.Time Square 10 es un complejo residencial de tres torres en la prim…
$47,810
VAT
Dejar una solicitud
