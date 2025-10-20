Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Siem Reap, Camboya

9 propiedades total found
Villa en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 288 m²
Elegante Villa de 4 dormitorios con Sky Lounge & Yard en Sala Kamreuk, Siem ReapCon vegetaci…
$500,000
Villa en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villa de diseño moderno con piscina & jardín en Svay Dangkum, Siem ReapEsta casa moderna com…
$420,000
Villa en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 548 m²
Esta es una rara oportunidad para adquirir esta lujosa villa Siem Reap, una residencia de se…
$1,30M
Villa en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 236 m²
Western-Style 3-Bedroom Villa in Borey Melbourne Residence, Siem Reap This Western-style vil…
$320,000
Villa en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 258 m²
Villa Caroline – Villas gemelas en el corazón de Siem ReapBienvenido a Villa Caroline, un ex…
$450,000
Villa en Krous, Camboya
Villa
Krous, Camboya
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 m²
Primera clase Living Redefinido – Western-Style Villa en Sambour, Siem ReapEntra en comodida…
$880,000
Villa en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Amplia Villa de 4 dormitorios con piscina en Sala Kamreuk, Siem ReapEsta hermosa villa de cu…
$450,000
Villa en Krous, Camboya
Villa
Krous, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 m²
Villa de dos dormitorios con piscina y ampliación Potencial en Siem ReapUbicado en un comple…
$500,000
Villa en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Villa de lujo con piscina & jardín Cerca de Angkor Golf ResortEnmarcando el prestigioso Angk…
$590,000
Parámetros de las propiedades en Siem Reap, Camboya

