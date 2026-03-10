Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Siem Reap Municipality, Camboya

Ciudad de Siem Riep
80
81 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Piso 2
Esta villa individual está disponible para la venta en Borey Tourism City , situado en Kan D…
$240,000
Casa 7 habitaciones en Krous, Camboya
Casa 7 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 310 m²
Piso 3
Hermosa villa gemela reformada en venta en Borey Angkor Palace, Svay Dankum Commune, Siem Re…
$370,000
Casa 2 habitaciones en Krous, Camboya
Casa 2 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 95 m²
Piso 2
Descubra una oportunidad de inversión excepcional con esta casa de enlace en venta en Borey …
$70,000
Casa 3 habitaciones en Krous, Camboya
Casa 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 71 m²
Piso 3
Mira esta hermosa casa de 3 dormitorios en venta en Borey Premier Palace, Krong Siem Reap! C…
$90,000
Villa 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Piso 2
Esta encantadora Villa de 3 dormitorios en venta en la zona de Svay Dangkum de Siem Reap Cit…
$100,000
Casa 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 208 m²
La mezcla perfecta de encanto tradicional y confort moderno con esta hermosa casa de madera …
$80,000
Villa 3 habitaciones en Krous, Camboya
Villa 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 236 m²
La villa de estilo occidental en una comunidad cerrada en Sro Ngae Commune, Siem Reap City. …
$220,000
Casa 5 habitaciones en Krous, Camboya
Casa 5 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 778 m²
Una hermosa casa de 5 dormitorios está en venta en Svay Dangkum, Siem Reap. Esta casa espaci…
$330,000
Villa 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 496 m²
Piso 2
Esta villa privada, situada en una parcela de 496 m2, cuenta con 3 dormitorios y 4 baños. Si…
$240,000
Villa 4 habitaciones en Krous, Camboya
Villa 4 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 520 m²
Piso 2
Una hermosa villa privada de 4 dormitorios está en venta en la zona Svay Dangkum de Siem Rea…
$198,000
Casa 3 habitaciones en Krous, Camboya
Casa 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 224 m²
Esta hermosa casa en venta en Svay Dangkum, Siem Reap City! Tiene tres acogedores dormitorio…
$170,000
Villa 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
La Villa Hermosa ahora se ofrece a la venta. Está situado en la Comuna de Sala Kamraeuk rode…
$80,000
Villa 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 317 m²
Piso 1
Descubra esta singular villa híbrida Khmer-Europea, que ofrece una mezcla de encanto tradici…
$620,000
Casa 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 559 m²
Piso 2
Si usted está considerando comprar una casa con tierra amplia en Siem Reap, usted encontrará…
$170,000
Villa 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 789 m²
Piso 1
Descubre el epítome de la vida de lujo enclavada cerca del prestigioso Angkor Golf Resort en…
$494,000
Villa 5 habitaciones en Krous, Camboya
Villa 5 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 400 m²
Piso 1
Esta hermosa villa de 5 dormitorios, 6 baños con piscina privada se encuentra a sólo 10 minu…
$590,000
Casa 2 habitaciones en Krous, Camboya
Casa 2 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Esta casa de enlace se encuentra dentro del complejo seguro de Borey Melbourne Residence y o…
$75,000
Villa 2 habitaciones en Krous, Camboya
Villa 2 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Si usted está buscando invertir en una residencia permanente, una casa de vacaciones, o una …
$75,000
Villa 5 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 5 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 049 m²
Esta es una casa de estilo resort privado enclavada en un exuberante jardín donde el antiguo…
$900,000
Villa 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 675 m²
Esta excepcional propiedad en la tranquila zona Chreav de Siem Reap cuenta con cuatro impres…
$250,000
Villa 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 1
Esta villa de 3 dormitorios se encuentra en Svay Dangkum, al suroeste de Siem Reap, a solo 1…
$185,000
Casa 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 98 m²
Esta bonita casa de 3 dormitorios está en venta en Svay Dangkum Commune, Siem Reap. Viene to…
$80,000
Villa 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 286 m²
Piso 2
Esta hermosa villa de 4 dormitorios en venta en una ubicación privilegiada de Siem Reap, a p…
$240,000
Villa 3 habitaciones en Krous, Camboya
Villa 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 432 m²
Esta villa de 3 dormitorios en la comuna Svay Dangkum de Siem Reap ofrece un tamaño de tierr…
$195,000
Villa 4 habitaciones en Krous, Camboya
Villa 4 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 415 m²
Descubra esta impresionante villa moderna enclavada en la tranquila zona de Svay Dangkum, Si…
$850,000
Villa 2 habitaciones en Krous, Camboya
Villa 2 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 334 m²
Piso 2
¿Está buscando una villa privada en una ubicación conveniente? ¡No busques más! Esta villa d…
$260,000
Villa 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 012 m²
Descubre vivir de lujo en esta impresionante villa privada, situada a solo 250 metros de Rin…
$390,000
Villa 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta es una hermosa villa de madera en venta, situada en el noreste de Siem Reap City. La vi…
$280,000
Villa 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Una encantadora villa de 3 dormitorios está en venta en Siem Reap City, perfecta para vivir …
$180,000
Villa 4 habitaciones en Krous, Camboya
Villa 4 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 168 m²
Piso 2
Esta excepcional villa de 4 dormitorios se encuentra en la conveniente Comuna Svay Dangkum, …
$85,000
