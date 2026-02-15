Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Preah Sihanouk Municipality
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Preah Sihanouk Municipality, Camboya

Sihanoukville
27
Apartamento 3 habitaciones en Sihanoukville, Camboya
Apartamento 3 habitaciones
Sihanoukville, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 9
La primera línea del Golfo de Tailandia. Minimal primera llamada. Larga demora. Para una hip…
$99,763
Apartamento 2 habitaciones en Sihanoukville, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Sihanoukville, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 6
¡Cursillos de fuego! 🔥 Empieza a vender en la primera línea de OKEAHA. BXOD EN CAMBOJU OT $1…
$51,049
