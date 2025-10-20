Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Daun Penh
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Khan Daun Penh, Camboya

1 propiedad total found
Villa en Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Camboya
Villa
Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Camboya
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 194 m²
Four-Bedroom Villa for Sale in Residence 90 – Srah Chork, Phnom Penh This luxurious villa sp…
$990,000
