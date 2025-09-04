Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Khan Chamkar Mon, Camboya

Piso independiente Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Time Square 8 – Unidades tipo B & CResidencias tipo B y C en Time Square 8 están diseñadas c…
$118,800
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Odom Living — Redefinir el lujo urbano en Phnom PenhDiseñado para aquellos que valoran la vi…
$476,850
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Time Square 8 – Unidades tipo B & CResidencias tipo B y C en Time Square 8 están diseñadas c…
$118,800
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
AdriastarAdriastar
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Time Square 8 – Diseñado para cada estilo de vidaYa sea que usted está levantando una famili…
$83,250
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Time Square 8 – Diseñado para cada estilo de vidaYa sea que usted está levantando una famili…
$83,250
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Odom Living — Redefinir el lujo urbano en Phnom PenhDiseñado para aquellos que valoran la vi…
$476,850
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Time Square 8 – Unidades tipo B & CResidencias tipo B y C en Time Square 8 están diseñadas c…
$118,800
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Odom Living — Redefinir el lujo urbano en Phnom PenhDiseñado para aquellos que valoran la vi…
$476,850
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Time Square 8 – Diseñado para cada estilo de vidaYa sea que usted está levantando una famili…
$83,250
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir