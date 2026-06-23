СММ Investment Consulting Group

Sobre la agencia

Cuando compra una propiedad en el extranjero, ya sea para usar como casa de vacaciones, casa permanente o inversión, desea asegurarse de que está utilizando a las personas adecuadas para ayudarlo durante el proceso, y ahí es donde, si está buscando comprar una propiedad en Montenegro, El equipo de CMM Montenegro puede ayudar. Totalmente establecido y con ocho departamentos operativos en nuestra oficina central, somos un negocio global y hemos sido reconocidos por nuestros logros, más recientemente ganó un premio en los European Property Awards 2019-2020. Contamos con personal altamente experimentado disponible para ayudar, que son expertos en sus campos y pueden ayudarlo con todas sus necesidades inmobiliarias, lo que sea que esté buscando, como una casa acogedora en Montenegro, un fabuloso apartamento frente al mar, una lujosa villa montenegrina, una propiedad comercial rentable o una gran parcela. También podemos ayudar con la construcción de una nueva villa, si elige hacer su propio diseño y construcción, aquí en Montenegro. Recientemente, también nos convertimos en parte del programa Ciudadanía por Inversión, lo que le permite obtener la Ciudadanía de Montenergin, si cumple con los términos y condiciones. Por lo tanto, si desea expandir su negocio enormemente o adquirir un pasaporte de renombre de Montenegro, nuestro experimentado equipo lo guiará de manera experta en el camino para obtener el pasaporte de Montenegro.