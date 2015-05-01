FA real estate

Sobre la agencia

Todos los servicios y consultas para nuestros clientes son absolutamente gratuitos! ¡Comisión 0%!

Una agencia inmobiliaria de ciclo completo especializada en la selección de apartamentos, casas, terrenos, bienes raíces comerciales y proyectos de inversión en toda Georgia, con un enfoque especial en la costa del Mar Negro – Adjara y Batumi.

Asesoramos, seleccionamos cuidadosamente la propiedad, organizamos vistas y lo acompañamos durante todo el proceso de transacción.

Profesionalmente. Simple. Seguro.