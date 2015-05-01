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FA real estate

Georgia, Batumi
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
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2021
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1 año 3 meses
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Русский
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Sobre la agencia

Todos los servicios y consultas para nuestros clientes son absolutamente gratuitos! ¡Comisión 0%!

Una agencia inmobiliaria de ciclo completo especializada en la selección de apartamentos, casas, terrenos, bienes raíces comerciales y proyectos de inversión en toda Georgia, con un enfoque especial en la costa del Mar Negro – Adjara y Batumi.

Asesoramos, seleccionamos cuidadosamente la propiedad, organizamos vistas y lo acompañamos durante todo el proceso de transacción.

Profesionalmente. Simple. Seguro.

Servicios

Ventas y arrendamiento
quartyr, domov, commerskoy bienes raíces, zemelnyh partkov
. Inversiones inmobiliarias.
El subjunto legal.
Ayuda en hipotecas recibidas.
Construcción y reparación.
Individualmente seleccionado.
🇬🇧 PROYECTO • CONSTRUCCIÓN • ARQUITECTURA.
Polny cycl development construction project.
▪️ Proyección alrededor de la complejidad del lubricante
▪️ Construcción y reconstrucción de edificios
▪️ Arquitectura y diseño interjerov
▪️ Autor de recepción y liberación de la construcción
▪️ Enmienda al requisito del aterrizaje
▪️ Supervisión y control técnicos para la construcción
▪️ Servicios geodésicos e de ingeniería.
De ideas a proyecto real.

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