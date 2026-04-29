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Gewerbeimmobilien in Hadramaut Governorate, Jemen

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 11 000 m² in Ad Dliah, Jemen
Gewerbefläche 11 000 m²
Ad Dliah, Jemen
Fläche 11 000 m²
Wir freuen uns, Ihnen ein Gewerbeimmobilien mit einer großartigen zentralen Lage anbieten zu…
$4,69M
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