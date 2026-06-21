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Wohnungen mit Swimmingpool in An Giang Province, Vietnam

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Phu Quoc
6
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Phu Quoc, Vietnam
Wohnung 1 zimmer
Phu Quoc, Vietnam
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 15
Vietnam hat 17 Milliarden Dollar investiert, um die Insel zu einer idealen Alternative zu Ba…
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Eigenschaftstypen in An Giang Province

1 Zimmer

Immobilienangaben in An Giang Province, Vietnam

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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