DG1 DarGlobal

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €381,499

90 m² 1

Kapitulation vor: 2025

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Maimoon Gardens – ist ein neuer Wohnkomplex, der zur Kategorie der Elite-Immobilien in Dubai gehört und von Fakhruddin Properties entwickelt wurde. Der Komplex wird aus zwei 50-stöckigen Türmen mit einem gemeinsamen Podiumsplatz bestehen. Das Gebäude befindet sich im Jumeirah Village Circle ( JVC ) in der Nähe des Einkaufszentrums Circle Mall und einer wichtigen Autobahnausfahrt. In der neuen Wohnanlage werden Einzelhandels- und Büroräume, Studios sowie Apartments mit unterschiedlichen Layoutoptionen von einem bis drei Schlafzimmern untergebracht. Die Studios verfügen über eine offene Küche, ein Badezimmer, einen gemeinsamen Schlafzimmerbereich und ein Wohnzimmer sowie einen gemütlichen Balkon. Die Aufteilung der Apartments mit einem Schlafzimmer umfasst eine offene Küche, ein Badezimmer, einen gemeinsamen Essbereich und ein Wohnzimmer sowie einen Balkon. In Apartments mit zwei und drei Schlafzimmern gibt es eine offene Küche mit einer Insel, einen Raum für die Installation einer Waschmaschine, zwei oder drei Badezimmer, ein Esszimmer und ein Wohnzimmer mit Zugang zum Balkon. In der Wohnanlage stehen verschiedene Annehmlichkeiten zur Verfügung. Einschließlich: - ein Außenpool mit einem Erholungsgebiet am Wasser; - angelegte Gärten; - Erholungsgebiete, die von Bäumen auf einem offenen Podium umgeben sind; - Spielplätze; - Fitnessräume; - offene Sportplätze; - überdachter Parkplatz; - Volleyballplatz; - Basketballplatz; - eine gemütliche landschaftlich gestaltete Zone zur Meditation; - Geschäfte. Ort: Maimoon Gardens befindet sich in der beliebten Wohngegend von Dubai ‒ JVC ‒ mit ausgezeichneter Infrastruktur. Es gibt öffentliche Verkehrsmittel, es gibt mehrere Parks, viele Geschäfte, Restaurants und ein großes Einkaufszentrum. Aufgrund der Nähe des neuen Komplexes zu einer großen Straßenkreuzung können zukünftige Bewohner schnell zu Schlüsselbereichen des Emirats gelangen. In 20 Minuten können Sie beispielsweise den beliebten Stadtteil Downtown Dubai mit dem weltweit höchsten Wolkenkratzer Burj Khalifa nehmen. Auf der Straße zum Sufouh Beach sind nur 10 Minuten mit schneeweißem Sand und hervorragenden Bedingungen für den Seeurlaub erforderlich. Wirtschaftliche Attraktivität: - Kommission 0%; - Ein Aufenthaltsvisum für bis zu 10 Jahre mit dem Recht auf Verlängerung; - Kapitalrendite von 7%; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal. Plus mit uns arbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Wir erzählen Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in Dubai. - Wir führen kostenlose Konsultationen durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Einkäufe zu finden. - Wir arbeiten ohne Provision. Wir werden für Sie einen sicheren Deal mit dem Entwickler arrangieren. Wir bieten rechtliche Unterstützung!