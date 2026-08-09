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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Nilufer, Türkei

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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7 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Wohnkomplex mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Kayapa, Bursa Kay…
$137,284
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 1/5
2-Schlafzimmer-Wohnungen in einem Projekt mit Pool, geeignet als Kapitalanlage in Bursa Der …
$117,887
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 320 m²
Stockwerk 4/5
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Pool und überdachter Parkgarage in Bu…
$484,259
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Stockwerk 2/5
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Pool und überdachter Parkgarage in Bu…
$368,684
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Wohnung 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/5
1-Schlafzimmer-Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in Bursa Nilüfer Der Stadtteil Kayapa in…
$73,834
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Stockwerk 4/9
Wohnungen in Bursa Nilüfer in einer Renommierten Wohnanlage Das Viertel Odunluk in Nilüfer, …
$383,827
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Wohnkomplex mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Kayapa, Bursa Kay…
$122,287
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