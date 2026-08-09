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Penthäuser am Meer in Milas, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in Milas, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/2
Meerblick-Penthäuser in der Nähe des Flughafens in Bodrum Adabükü Adabükü ist mit seiner unb…
$167,981
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