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Villen am Meer in Kemer, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 5 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
Villen in der Nähe von Einrichtungen des täglichen Bedarfs in Tekirova, Kemer, Antalya Die …
$1,26M
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