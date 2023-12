Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand

Pattaya, Thailand

von €50,583

27–64 m² 3

Wenn ein luxuriöses Leben in der schicken Wohnanlage – Ihr Traum ist, dann bieten wir Ihnen eine großartige und einzigartige Idee des Wohnens, Derzeit am begehrtesten Ort von Pattaya –, dem prestigeträchtigen Pratumnak-Hügel in der Nähe von Kozi Beach, erhältlich. Stil, Komfort und Komfort sind die Markenzeichen dieser neuen und wohlverdienten Eigentumswohnung Ein Komplex von 157 Apartments bietet eine große Auswahl an Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Eine lebhafte Lobby wie ein Hotel, ein 18-Meter-Pool mit Whirlpool, eine nach europäischen Standards hergestellte Sauna, ein Dampfbad, ein voll ausgestattetes modernes Fitnesscenter und vieles mehr. Alle Luxusapartments in der Wohnanlage sind nach internationalen Standards gestaltet und dekoriert. Moderne Schiebetüren sparen Platz, während bequem gelegene Einbauschränke den Stauraum für Dinge vergrößern, ohne die Eleganz und den Komfort zu beeinträchtigen. Moderne Küchen und Badezimmer sind nach europäischen Standards und Design perfekt ausgestattet. In den Gebäuden befinden sich Studio-Apartments, Apartments mit einem Zimmer und zwei Zimmern von 26 bis 64 m². In der Nähe befinden sich mehrere beliebte Touristenattraktionen wie Big Buddha, der Pattaya Park und andere aufregende Orte zur Unterhaltung. Verlieren Sie das teure Sicherheitssystem in City Garden nicht aus den Augen. CCTV-Kameras und Sicherheit funktionieren rund um die Uhr. Ein elektronisches Schlüsselzugangssystem in der gesamten Wohnanlage, einschließlich der Tiefgarage, von wo aus der Aufzug Sie in die rechte Etage bringt. In City Garden Pratumnak können wir neben hochqualifizierten Annehmlichkeiten und Dienstleistungen auch Ihre Immobilie mit der Vermietungsabteilung der Global Top Group verwalten, Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die stetige Rendite Ihrer Investition in City Garden Pratumnak zu erzielen.