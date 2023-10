Villas with private pools and hotel infrastructure, 3 minutes to Karon beach, Phuket, Thailand

Phuket, Thailand

von €233,911

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Designwohnung im beliebten Komplex Die Panora Phuket Eigentumswohnungen in der Chong Tale Gegend ( Phuket ). Die Wohnung verfügt über ein großes Wohnzimmer und 2 separate Schlafzimmer, auch 2 Badezimmer, von denen eines eine Dusche hat. Die Küche verfügt über einen Tisch mit Waschmaschine, Mikrowelle und 2-Heizungen-Herd. Die Wohnung ist voll möbliert. Eine zinslose Rate mit einer minimalen ersten Rate wird bereitgestellt! EIGENSCHAFTEN: Verwaltungsgesellschaft, Restaurant auf dem Territorium, Whirlpool, Gemeinschaftspool, gemeinsames Fitnessstudio, Clubhaus, Sicherheit rund um die Uhr, Videoüberwachung rund um die Uhr, Parkplatz, Spa, Sauna, Lobby, Kinderbecken, Bibliothek, öffentlicher Garten, Zugang zur Schlüsselkarte, Kinderclub, Shuttlebus. Die Wohnung bietet einen herrlichen Blick auf das Meer und die Strände. Der Besitz einer Wohnung ist eine ausländische Quote. Die Apartments befinden sich in guter Lage in der Nähe des Strandes und der Hotelkette, die auch dieses Projekt verwaltet, was es sowohl für Investitionen als auch für das Leben sehr beliebt macht. Garantierte Mieteinnahmen - 7%. Zugänglich sind zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Schulen. Rufen Sie an oder schreiben Sie, erzählen Sie uns alles über die profitabelsten Projekte in Thailand! Wir werden die perfekte Eigenschaft für Sie auswählen!