Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Tansania
  3. Sansibar
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Schwimmbad

Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Sansibar, Tansania

;
Unguja Kusini
6
Unguja Kaskazini
7
Nungwi
6
Paje
3
5 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Nungwi, Tansania
Studio 1 zimmer
Nungwi, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/7
Wohnung in einem neuen Haus in der Nähe der Strände von Nungwi und Kendwa,Das zukünftige Cas…
$83,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Studio 1 zimmer in Kusini, Tansania
Studio 1 zimmer
Kusini, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/6
Premium Wellness-Komplex 80 Meter vom Meer:Top 3 Kendwa, Nungwi & Paje✔ Top Lage: Meer, Kite…
$83,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Studio 1 zimmer in Sansibar-Stadt, Tansania
Studio 1 zimmer
Sansibar-Stadt, Tansania
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Willkommen im Himmel auf Erden.Stellen Sie sich einen idealen Ort vor, um sich zu entspannen…
$96,904
Eine Anfrage stellen
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Studio 1 zimmer in Nungwi, Tansania
Studio 1 zimmer
Nungwi, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/7
Premium-Komplex 100 m vom Meer in TOP-3 Stränden.Orte Paje & Nungwi,✔ Top Lage: Meer, Kitesu…
$83,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Studio 1 zimmer in Nungwi, Tansania
Studio 1 zimmer
Nungwi, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/7
Entdecken Sie eine prächtige Wohnung im neuen Premium-Komplex "Eyes of Zanzibar". In der Abs…
$91,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
MB HOMES
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Sansibar, Tansania

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen