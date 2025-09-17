Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Tansania
  3. Sansibar
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Sansibar, Tansania

Unguja Kusini
7
Paje
6
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Kati, Tansania
Haus 3 zimmer
Kati, Tansania
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/1
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, ein atemberaubendes Anwesen am Strand in einer der r…
$390
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
