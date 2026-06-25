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Wohnungen mit Terrasse in Sansibar, Tansania

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Sansibar-Stadt
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Unguja Kusini
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Unguja Kaskazini
11
Unguja Mjini Magharibi
10
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7 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Bwejuu, Tansania
Premium Premium
Wohnung 1 zimmer
Bwejuu, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/5
Das Projekt in Zanzibar "Aura Ra", Premium-Klasse, an der ersten Küste, nur 100 Meter vom Me…
$83,000
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Studio 1 zimmer in Kusini, Tansania
Studio 1 zimmer
Kusini, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/6
Premium Wellness-Komplex 80 Meter vom Meer:Top 3 Kendwa, Nungwi & Paje✔ Top Lage: Meer, Kite…
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Wohnung 1 zimmer in Nungwi, Tansania
Wohnung 1 zimmer
Nungwi, Tansania
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/7
Premium Resort Complex🏝 Zanzibar ist ein Premium-Resort-Komplex im Herzen von Nungwi, wo jed…
$95,000
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Value OneValue One
Wohnung 5 zimmer in Shangani, Tansania
Wohnung 5 zimmer
Shangani, Tansania
Zimmer 5
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/11
Wohnung 1 + 1 mit einer Fläche von 47 qm im 4. Stock mit Einbauten bis zur Fertigstellung de…
$100,000
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Wohnung 1 zimmer in Bwejuu, Tansania
Wohnung 1 zimmer
Bwejuu, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/8
Strandfront Zanzibar Premium Projekt 5* in PAJEPreSale vor Bauarbeiten beginnen:SPANIEN Reso…
$90,000
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Wohnung 2 zimmer in Sansibar-Stadt, Tansania
Wohnung 2 zimmer
Sansibar-Stadt, Tansania
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 3/6
Wohnung 1+1 mit einer Fläche von 66,5 Quadratmetern. mit einem Balkon und einer großen Terra…
$120,000
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Bwejuu, Tansania
Wohnung 2 zimmer
Bwejuu, Tansania
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 5/5
Wenn Sie diese Wohnung kaufen, erhalten Sie eine Aufenthaltsgenehmigung! Die letzten zwei Wo…
$118,000
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Eigenschaftstypen in Sansibar

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Sansibar, Tansania

mit Garage
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mit Meerblick
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