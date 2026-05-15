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Wohnung mit Garten kaufen in Unguja Mjini Magharibi, Tansania

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Sansibar-Stadt
10
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Sansibar-Stadt, Tansania
Wohnung 2 zimmer
Sansibar-Stadt, Tansania
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 3/6
Wohnung 1+1 mit einer Fläche von 66,5 Quadratmetern. mit einem Balkon und einer großen Terra…
$120,000
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Wohnung 5 zimmer in Shangani, Tansania
Wohnung 5 zimmer
Shangani, Tansania
Zimmer 5
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/11
Wohnung 1 + 1 mit einer Fläche von 47 qm im 4. Stock mit Einbauten bis zur Fertigstellung de…
$100,000
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Studio 1 zimmer in Sansibar-Stadt, Tansania
Studio 1 zimmer
Sansibar-Stadt, Tansania
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Willkommen im Himmel auf Erden.Stellen Sie sich einen idealen Ort vor, um sich zu entspannen…
$96,904
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AdriastarAdriastar
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Eigenschaftstypen in Unguja Mjini Magharibi

1 Zimmer

Immobilienangaben in Unguja Mjini Magharibi, Tansania

mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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