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Villa mit Garten kaufen in Unguja Kaskazini, Tansania

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Nungwi, Tansania
Villa
Nungwi, Tansania
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 485 m²
Drei-Zimmer-Villen Zanzibar, jetzt in einem der am meisten erwarteten Strandresorts des Indi…
$2,50M
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Immobilienangaben in Unguja Kaskazini, Tansania

mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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