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Wohnungen mit Swimmingpool in Sansibar-Stadt, Tansania

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Sansibar-Stadt, Tansania
Wohnung 2 zimmer
Sansibar-Stadt, Tansania
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 3/6
Wohnung 1+1 mit einer Fläche von 66,5 Quadratmetern. mit einem Balkon und einer großen Terra…
$120,000
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Studio 1 zimmer in Sansibar-Stadt, Tansania
Studio 1 zimmer
Sansibar-Stadt, Tansania
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Willkommen im Himmel auf Erden.Stellen Sie sich einen idealen Ort vor, um sich zu entspannen…
$96,904
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Immobilienangaben in Sansibar-Stadt, Tansania

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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