  1. Realting.com
  2. Tansania
  3. Uroa
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Uroa, Tansania

Villa 5 zimmer in Uroa, Tansania
Villa 5 zimmer
Uroa, Tansania
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
For Sale: Beautiful Two-Storey Villa in Uroa, Zanzibar We're offering a stunning two-storey…
$199,000
Immobilienangaben in Uroa, Tansania

