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Wohnung mit Garten kaufen in Shangani, Tansania

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Shangani, Tansania
Wohnung 5 zimmer
Shangani, Tansania
Zimmer 5
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/11
Wohnung 1 + 1 mit einer Fläche von 47 qm im 4. Stock mit Einbauten bis zur Fertigstellung de…
$100,000
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Immobilienangaben in Shangani, Tansania

mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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