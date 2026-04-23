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Penthouse 4 zimmer in Kusini, Tansania
Penthouse 4 zimmer
Kusini, Tansania
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 10/10
Premium-Wohnung 80 m vom Meer,Hotelinfrastruktur 5*Rezeption, Restaurants, Fitness,Schwimmbä…
$299,999
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Penthouse 7 zimmer in Kiteto, Tansania
Penthouse 7 zimmer
Kiteto, Tansania
Zimmer 7
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Zur Zeit wird das Penthouse für eine lange Zeit an einen spanischen Diplomaten vermietet, mi…
$1,59M
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