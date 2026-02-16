Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Tansania
  3. Mjini
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Mjini, Tansania

2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Sansibar-Stadt, Tansania
Studio 1 zimmer
Sansibar-Stadt, Tansania
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/6
Wohnung am Meer mit ausgezeichneten Investitionsmöglichkeiten zu einem sehr erschwinglichen …
$91,907
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sansibar-Stadt, Tansania
Studio 1 zimmer
Sansibar-Stadt, Tansania
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Willkommen im Himmel auf Erden.Stellen Sie sich einen idealen Ort vor, um sich zu entspannen…
$96,904
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Mjini, Tansania

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen