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Wohnungen am Meer in Mjini, Tansania

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Sansibar-Stadt
10
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Shangani, Tansania
Wohnung 5 zimmer
Shangani, Tansania
Zimmer 5
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/11
Wohnung 1 + 1 mit einer Fläche von 47 qm im 4. Stock mit Einbauten bis zur Fertigstellung de…
$100,000
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Studio 1 zimmer in Sansibar-Stadt, Tansania
Studio 1 zimmer
Sansibar-Stadt, Tansania
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Willkommen im Himmel auf Erden.Stellen Sie sich einen idealen Ort vor, um sich zu entspannen…
$96,904
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Eigenschaftstypen in Mjini

1 Zimmer

Immobilienangaben in Mjini, Tansania

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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