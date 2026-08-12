Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Tansania
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus
  5. Garten

Haus mit Garten kaufen in Tansania

;
Sansibar
8
Unguja Kusini
4
Unguja Kaskazini
3
8 immobilienobjekte total found
Villa in Tansania
Villa
Tansania
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Die Two Bedroom Sea View Villa — Zanzibar ist eine Premium 300 SQM Strandresidenz entlang de…
$1,000,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Tansania
Villa
Tansania
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 240 m²
Ein Schlafzimmer Villen Zanzibar, jetzt in einem der am meisten erwarteten Markenstrand Reso…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Villa in Tansania
Villa
Tansania
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 360 m²
Zwei-Zimmer-Villen Zanzibar, jetzt in einem der am meisten erwarteten Strandresorts des Indi…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Villa in Tansania
Villa
Tansania
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Die Ein-Zimmer-Waldvilla von Sansibar bietet Investoren die seltene Gelegenheit, sich eine 2…
$550,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Tansania
Villa
Tansania
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Sansibar Sunset Villa - 3 Bed From $ 330.000 stellt das Flaggschiff-Angebot in einem exklusi…
$330,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Nungwi, Tansania
Villa
Nungwi, Tansania
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 485 m²
Drei-Zimmer-Villen Zanzibar, jetzt in einem der am meisten erwarteten Strandresorts des Indi…
$2,50M
Eine Anfrage stellen
Villa in Tansania
Villa
Tansania
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Diese Investitionsvilla in Sansibar stellt das stärkste Wertversprechen in einem exklusiven …
$299,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Tansania
Villa
Tansania
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Diese Investition in eine Sansibar-Villa versetzt Sie in ein exklusives 12-Villa-Luxus-Küste…
$199,000
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Tansania

villen
reihenhäuser

Immobilienangaben in Tansania

mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen