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Penthäuser mit Swimmingpool in Torrevieja, Spanien

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13 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
Faszinierendes Penthouse mit privater Dachterrasse, Spa-Zugang und Panoramablick, gelegen in…
$410,471
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Stockwerk 1/1
Erstaunliches Doppelhaus im obersten Stock mit atemberaubendem Seeblick, einer privaten Dach…
$403,775
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Schlüsselfertiges Stadt-Penthouse mit modernem Interieur, großen Terrassen und Pool nur 200 …
$402,904
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Stockwerk 4/4
Modernes Strand-Penthouse mit Dachterrasse und Gemeinschaftspool, nur 200 Meter vom Meer ent…
$393,516
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 2/2
Fantastisches Dachgeschoss-Maisonette-Haus mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Se…
$370,877
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 3/3
Exklusives Penthouse mit Dachterrasse, Padelplätzen und luxuriösem Fitnessstudio in bester L…
$435,984
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 5/5
Exquisites Strand-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, großzügiger Terrasse und Pool in …
$622,681
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Penthouse 4 zimmer in La Mata, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Mata, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 6/6
High-End-Luxus-Strand-Penthouse mit Meerblick, großer Dachterrasse und Pool nur 100 Meter vo…
$1,09M
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/2
Luxuriöse Maisonette in der obersten Etage mit einer großen Dachterrasse, einem Gemeinschaft…
$366,226
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 4
Modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick in St…
$461,802
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 5/5
City Beach Penthouse mit großem Dach, Meerblick, Pool und Sauna nur 200 Meter am Strand von …
$369,210
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Atemberaubendes Duplex-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und traumhaftem …
$370,877
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 1/2
Ein hochwertiges Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, Grünflächen und Schwi…
$345,928
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