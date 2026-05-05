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Häuser mit Garage in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien

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Laibach
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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Haus 4 zimmer
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 254 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: ein modernes Reihenhaus in der gut geplanten Wohnanlage Zeleni Gaj in Brdo, Ljublja…
$1,45M
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