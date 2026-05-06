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Häuser am Meer in Upravna enota Koper Unita amministrativa Capodistria, Slowenien

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Koper
9
1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Koper, Slowenien
Haus 6 zimmer
Koper, Slowenien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Zum Verkauf steht ein hochwertiges Einfamilienhaus in Koper, das sich in einer ruhigen Lage …
$2,28M
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Immobilienangaben in Upravna enota Koper Unita amministrativa Capodistria, Slowenien

mit Garage
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Luxuriös
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