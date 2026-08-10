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Häuser in Koper, Slowenien

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9 immobilienobjekte total found
Haus in Koper, Slowenien
Haus
Koper, Slowenien
Fläche 101 m²
Townhouse mit teilweiser Ansicht der Adria.Kleines Haus von 101 m2, 1920 erbaut und 2007 kom…
$447,566
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Haus in Koper, Slowenien
Haus
Koper, Slowenien
Fläche 125 m²
Neues Haus mit einem der schönsten Ausblicke auf die AdriaZum Verkauf steht ein neues Einfam…
$1,08M
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Haus in Koper, Slowenien
Haus
Koper, Slowenien
Fläche 135 m²
Modernes Haus im Zentrum von Coper - helle Räume, ausgezeichnete Transport Zugänglichkeit un…
$813,096
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LDV InvestLDV Invest
Haus 7 zimmer in Koper, Slowenien
Haus 7 zimmer
Koper, Slowenien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
Exklusives modernes Haus mit wunderschönem Blick auf Koper und Triest, mit einer Gesamtfläch…
$1,03M
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Haus in Koper, Slowenien
Haus
Koper, Slowenien
Fläche 208 m²
Exklusives modernes Haus mit schöner Aussicht auf Koper und TriesteHaus mit herrlichem Meerb…
$1,03M
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Haus 6 zimmer in Koper, Slowenien
Haus 6 zimmer
Koper, Slowenien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Zum Verkauf steht ein hochwertiges Einfamilienhaus in Koper, das sich in einer ruhigen Lage …
$2,28M
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Haus 3 Schlafzimmer in Koper, Slowenien
Haus 3 Schlafzimmer
Koper, Slowenien
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Zum Verkauf steht ein schönes Reihenhaus am Meer in Koper, ideal für Familien oder Einzelper…
$786,620
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Haus 4 Schlafzimmer in Koper, Slowenien
Haus 4 Schlafzimmer
Koper, Slowenien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht ein hochwertiges Einfamilienhaus in Koper, das sich in einer ruhigen Lage …
$2,27M
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Haus 3 Schlafzimmer in Crni Kal, Slowenien
Haus 3 Schlafzimmer
Crni Kal, Slowenien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Dieses atemberaubende und komplett renovierte alte istrische Haus ist jetzt auf dem Markt un…
$581,415
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