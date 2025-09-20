Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Slowenien
  3. Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Slowenien

1 immobilienobjekt total found
DEVELOPMENT PROJECT in Jagodje, Slowenien
DEVELOPMENT PROJECT
Jagodje, Slowenien
Entwicklerprojekt.In einer einzigartigen Lage am Ufer der Küste der Adria Sloweniens, neben …
$2,37M
