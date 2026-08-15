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Gewerbeimmobilien in Radmannsdorf, Slowenien

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Gewerbefläche 157 m² in Lees, Slowenien
Gewerbefläche 157 m²
Lees, Slowenien
Fläche 157 m²
Zum Verkauf steht ein möbliertes Gewerbegebäude als separates Grundstück oder als Teil eines…
$1,04M
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