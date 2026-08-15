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Häuser in Maribor, Slowenien

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5 immobilienobjekte total found
Haus in Maribor, Slowenien
Haus
Maribor, Slowenien
Fläche 675 m²
Villa des späten XIX Jahrhunderts, gebaut von Architekt J. R. Klotz, ist ein schönes Beispie…
$2,87M
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Villa in Maribor, Slowenien
Villa
Maribor, Slowenien
Fläche 675 m²
Villa des späten XIX Jahrhunderts, gebaut von Architekt J. R. Klotz, ist ein schönes Beispie…
$2,91M
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Villa in Maribor, Slowenien
Villa
Maribor, Slowenien
Fläche 675 m²
Villa des späten XIX Jahrhunderts, gebaut von Architekt J. R. Klotz, ist ein schönes Beispie…
$2,93M
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Villa in Maribor, Slowenien
Villa
Maribor, Slowenien
Fläche 882 m²
Luxusvilla an einem einzigen OrtExklusive Luxusvilla in einer schönen und abgelegenen Lage. …
$2,54M
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Haus 2 Schlafzimmer in Ruperce, Slowenien
Haus 2 Schlafzimmer
Ruperce, Slowenien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Das Projekt „Zwischen Hügeln und Sternen“ ist ein einzigartiges Konzept und Design für moder…
$1,03M
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