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Restaurants in Laibach, Slowenien

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2 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 149 m² in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Restaurant, Café 149 m²
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 149 m²
$330,169
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Restaurant, Café 150 m² in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Restaurant, Café 150 m²
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 150 m²
Restaurant in einem der renommierten Geschäftszentren im Geschäftsteil von Ljubljana.Das Res…
$331,722
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