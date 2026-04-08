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Wohnimmobilien in Gurkfeld, Slowenien

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Raka, Slowenien
Haus 4 Schlafzimmer
Raka, Slowenien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Etagenzahl 3
Zidanica , in der malerischen Stadt Podulce in der Region Dolenjska gelegen, bietet eine uns…
$576,649
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