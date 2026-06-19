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Villen in Krainburg, Slowenien

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Villa 5 zimmer in Krainburg, Slowenien
Villa 5 zimmer
Krainburg, Slowenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 397 m²
Etagenzahl 2
In einer ausgezeichneten und stark frequentierten Lage in Kranj bieten wir eine hochwertige …
$2,35M
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