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Hotels in Koper, Slowenien

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 1 146 m² in Koper, Slowenien
Hotel 1 146 m²
Koper, Slowenien
Fläche 1 146 m²
Zu verkaufen ist eine Boutique-Weinerei, ein touristischer Komplex, befindet sich in der dri…
$1,57M
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