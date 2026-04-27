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Wohnungen in Herpelle-Gossdorf, Slowenien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Vrhpolje, Slowenien
Wohnung 2 zimmer
Vrhpolje, Slowenien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 1/2
VITA VRHPOLJE, Vipavska dolina, Wohnung Nr. 5, 64,60 m², 2-Zimmer, Neubau. In dem ruhigen…
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Wohnung 3 zimmer in Vrhpolje, Slowenien
Wohnung 3 zimmer
Vrhpolje, Slowenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 12/2
VITA VRHPOLJE, Vipavska dolina, Wohnung Nr. 8, 85,50 m², 3-Zimmer, Neubau. In dem ruhigen…
$334,077
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Immobilienangaben in Herpelle-Gossdorf, Slowenien

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