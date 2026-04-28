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Häuser in Flitsch, Slowenien

1 immobilienobjekt total found
Haus 10 zimmer in Flitsch, Slowenien
Haus 10 zimmer
Flitsch, Slowenien
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 293 m²
Das Ferienhaus Mala Vas befindet sich in einer ruhigen Sackgasse, nur wenige Schritte vom Ze…
$911,683
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